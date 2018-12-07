В Горьковке открылась выставка «Учитель – ученик»

В пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького открылась выставка «Учитель – ученик». В экспозиции представлены работы преподавателя детской художественной школы №2 Анны Вдовиной и ее учениц. «Учитель – ученик» - это около 30 работ учениц и учителя, выполненных в разных техниках: гуашь, акварель, тушь, карандаш, масло. Здесь можно увидеть портреты, пейзажи и натюрморты. Часть работ выполнена на международном пленэре во Владимире. Выставка находится в арт-фойе 3 этажа Горьковки.