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В Пермской филармонии состоялась мировая премьера
Мировая премьера в Пермской краевой филармонии. Знаменитый коллектив «Хорус-Квартет» под управлением Александра Рогожкина представил музыкально-историческую композицию «Сказания о святых Земли Пермской». В новой программе, которая была представлена слушателям, в основном прозвучали сочинения Геннадия Лукиных, а также духовно-патриотические произведения на слова протоиерея Алексия Марченко, написанные для сопрано, чтецов и мужского вокального квартета.
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