В Перми состоялись два крупных турнира по греко-римской борьбе

В доме спорта «Красава» состоялись сразу два крупных турнира по греко-римской борьбе. На соседних коврах сошлись ветераны, они оспаривали титулы Чемпионата России, и молодые спортсмены – они боролись за призы всероссийского турнира имени чемпиона мира Александра Третьякова.

Сплав опыта и молодости - это слоган. Два одновременных турнира по греко-римской борьбе - это уже пермский бренд. Больше двух десятков лет одновременно, на соседних коврах, ветераны оспаривают титулы чемпионата России, юноши бьются за призы заслуженного мастера спорта, призёра Олимпиады в Атланте Александра Третьякова.

В заявках 60 юношей и 140 мастеров от Крыма до Амурской области. Греко-римская борьба в Прикамье снова в моде. Свою роль, здесь, конечно, сыграл масштабно прошедший в пермском «Молоте» чемпионат мира среди мастеров. В Пермь ветераны приезжают 27-й кстати, раз, в том числе, чтобы поговорить. Вспомнить дни, когда вместе выступали, и обсудить воспитанников.

Готовит призы и приглашает на турнир молодёжь чемпион мира Александр Третьяков 18-й год подряд.

Александр Третьяков, ЗМС, организатор турнира: "Приятно, что сегодня присутствуют зрители на этих соревнованиях и дети пришли посмотреть на наш вид спорта. Я, думаю, что это тоже придаёт определённый тонус. И нашим уважаемым ветеранам".

Детям - сладкое и красивые медали, ветераном - сумки, полотенца и памятные призы. Но все понимают, что на турнире, где на соседних коврах могут встретиться тренеры и их воспитанники - это далеко не главное.