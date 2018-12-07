Лучшую детскую агитбригаду поощрили тортом

В Перми прошел конкурс детских агитбригад на тему противопожарной безопасности. Творческие состязания такой тематики в краевой столице проводят уже во второй раз. В этом году на них заявились команды из 11 садиков, а это около 100 детей. Так что выбор перед жюри стоял непростой, но критерии судейства были определены четко.

Подготовка была серьезная. Как покорить жюри дети знали - одни рассказывали стихи, другие танцевали. Одна из команд сделала театрализованное представление, финалом которого стала авторская песня в стиле рэп. И все это в сопровождалось брейкдансом. Побороться было за что. Команда-победитель получила большой торт в виде пожарной машины.