← За незаконно срубленную ёлку придётся раскошелиться
В Перми состоялись два крупных турнира по греко-римской борьбе →
Лучшую детскую агитбригаду поощрили тортом
В Перми прошел конкурс детских агитбригад на тему противопожарной безопасности. Творческие состязания такой тематики в краевой столице проводят уже во второй раз. В этом году на них заявились команды из 11 садиков, а это около 100 детей. Так что выбор перед жюри стоял непростой, но критерии судейства были определены четко.
Подготовка была серьезная. Как покорить жюри дети знали - одни рассказывали стихи, другие танцевали. Одна из команд сделала театрализованное представление, финалом которого стала авторская песня в стиле рэп. И все это в сопровождалось брейкдансом. Побороться было за что. Команда-победитель получила большой торт в виде пожарной машины.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За незаконно срубленную ёлку придётся раскошелиться
Коммунальщики вышли на борьбу с сосульками
«Jesus Christ - Superstar»: большая премьера в Тетаре-Театре
Пермь. Новости культуры 06.12.2018
Экстремальная рыбалка
Игорь Комаров оценит ход переселения людей из аварийной зоны
Памятник айфону и очки Лепса: Шнуров высмеивает общество потребления
Пермякам предложили купить недвижимость в столице
В Перми ловили «нелегальную» маршрутку №10 Т
В Перми открыли музей «Месторождение спортивных рекордов»
Добавить комментарий: