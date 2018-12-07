Пермь. Новости культуры 06.12.2018

- В Пермской краевой филармонии прошла мировая премьера - ансамбль солистов «Хорус-квартет» на сцене Органного исполнил музыкально-историческую композицию «Сказания о святых Земли Пермской».

- В Театре-Театре 7 декабря состоится громкая премьера - «Jesus Christ Superstar» - рок-опера «Иисус Христос - супер звезда». Постановкой занимается английский режиссер Майкл Хант, но все роли исполняют пермские драматические актеры. О предстоящей премьере рассказывает художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм.