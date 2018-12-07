Экстремальная рыбалка

В акватории Камской ГЭС среди любителей подводного лова переполох. Туда отправилась группа инспекторов, состоящая из представителей местной администрации, полиции и МЧС. Несмотря на запрещающие объявления, таблички "выход на лёд запрещен" люди всё равно сюда приходят. Завидев инспекцию, более сотни рыбаков в срочном порядке собрали снасти и поспешили ретироваться.

Поздней осенью и в начале зимы лед на водоемах еще тонкий и непрочный. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.