Игорь Комаров оценит ход переселения людей из аварийной зоны

В Пермском крае продолжается рабочий визит полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Накануне он принял участие в торжествах по случаю Дня героев Отечества, а сегодня он вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым отправился в Березники.

Жилой комплекс Любимов строится для тех, чьи дома оказались в зоне техногенной аварии. На сегодняшний день по официальным данным более чем на 83% квартир в построенных и строящихся домах микрорайона Любимов заключены договора долевого участия. Приняли квартиры и переехали в новое жилье более 1400 семей, это порядка 3000 граждан.

Программа поездки динамичная, но с неофициальными моментами - Игорь Комаров и Максим Решетников зайдут в гости к одной из семей, которые переехали в новый микрорайон, а также проинспектируют строительство нового детского сада.