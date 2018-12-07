Памятник айфону и очки Лепса: Шнуров высмеивает общество потребления

В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма». Здесь музыкант предстал как художник и автор идей арт-объектов современного искусства. В свойственной ему манере Шнуров высмеивает феномен общества потребления.

Очки Лепса на рюмке, портрет Земфиры, вытканный на ковре уфимскими бабушками, иконостас Стаса Михайлова, памятник айфону - все это, по мнению автора, бренды 21 века, на которых люди практически помешались. Выставка проработает до 20 января.