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Памятник айфону и очки Лепса: Шнуров высмеивает общество потребления

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брендреализм

В Центральном выставочном зале Перми  открылась выставка лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма». Здесь музыкант предстал как художник и автор идей арт-объектов современного искусства. В свойственной ему манере Шнуров высмеивает феномен общества потребления.

Стас Михайлов

Очки Лепса на рюмке, портрет Земфиры, вытканный на ковре уфимскими бабушками, иконостас Стаса Михайлова, памятник айфону - все это, по мнению автора, бренды 21 века, на которых люди практически помешались. Выставка проработает до 20 января.

 

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 07.12.2018 в 12:25 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермякам предложили купить недвижимость в столице

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