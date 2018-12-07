Пермякам предложили купить недвижимость в столице

Приобрести столичную недвижимость, не выезжая из Перми. В городе открылось официальное представительство крупного российского застройщика - компании ФСК «Лидер». На выбор масса вариантов. Сочетание авторской архитектуры и индивидуального подхода к планировкам - это жилой комплекс бизнес-класса «Рихард». Дышать свежим воздухом и при этом оставаться в центре Москвы - такая возможность будет у жителей ЖК «Настроение», что строится возле Лосиного парка.

Марат Акзамов, руководитель партнерских продаж строительной компании «ФСК «Лидер»: "Из более доступных вариантов мы предлагаем клиентам - это наш проект «Квартал Римский». Находится на юге Москвы. Жилые комплексы с готовой инфраструктурой, которые включают в себя детские сады, школы, поликлиники".

За предыдущие полгода пермяки купили 37 квартир за пределами региона и с разными целями - для себя, детей или под сдачу в аренду. Цены стартуют от 65 тысяч рублей за квадратный метр, это в Подмосковье. В центре столицы - 170 тысяч. Для сравнения - в пермской новостройке Ленинского района квадрат жилой площади обойдется минимум в 75 тысяч. До конца недели консультировать потенциальных покупателей будут московские риэлторы - они приехали в Пермь на ярмарку недвижимости, после офис в бизнес центре «Любимов» будет работать в обычном режиме.

Кристина Одинцова, представитель партнёра ФСК «Лидер» в г. Пермь: "Наши специалисты, которые будут работать на постоянной основе в нашем представительстве, тоже проходят полный цикл подготовки, изучают объекты, проходят аттестацию".