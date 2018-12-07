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В Перми ловили «нелегальную» маршрутку №10 Т

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маршрутка

В Перми расызкивали нелегальных перевозчиков - прокуратура инициировала совместный с дорожной полицией рейд по задержанию неуловимого ранее и объявленного вне закона маршрута №10. Впрочем, не только о нем речь. Почему пассажирские нелегалы появляются в Перми с завидной регулярностью?

 Чтобы добраться до больницы или детского сада, Валентине Русских нужно идти до остановки маршрутного такси всего несколько минут. Следующая, где останавливается общественный транспорт, находится в полукилометре.

-10Т здесь ходит?

Валентина Русских, житель г. Перми: "Да, необходим он нам".

А вы знаете, что он с 2016 года ходит незаконно?

Валентина Русских, житель г. Перми: "Ну и что? Он удобен! С детьми в больницу ехать".

Но в этот раз единственная маршрутка до остановки так и не доехала.

Машину остановили в Камской долине. Вместо 22 положенных пассажиров, в ней находилось 50, ну а у водителя не было документов, которые необходимы для выезда на маршрут.

Как выяснилось, работает 10Т незаконно уже второй год. В 2017-м он был исключен из реестра городских маршрутов и после этого продолжал перевозить пассажиров. Владельцу уже несколько раз выписывали штрафы.

Анастасия Вакутина, помощники прокурора Ленинского района г. Перми: "У них отсутствует карта маршрута, у них отсутствуют путевые листы, в них нет отметок о прохождении медицинского осмотра водителем и нет сведений о прохождении технического осмотра транспортного средства".

Похожий маршрут сотрудниками ГИБДД был остановлен в Пермском районе, он передвигался от деревни Петровка до Большого Савино, не имея разрешения на перевозку пассажиров. Против закрытия маршрута выступили местные жители. В соцсетях они начали собирать средства и переводить перевозчику на оплату штрафа по 200–300 рублей.

Максимальное число пассажиров в таких маршрутках не должно превышать 20 человек, и никто не должен стоять в проходах.

Пока от таких проверок страдают в первую очередь пассажиры. В случае ДТП водитель без документов за них не отвечает, а постоянные проверки на дорогах вынуждают многих идти пешком.

Вероника Бузматова, пассажир: "Люди едут на работу и задерживают, при этом оштрафовывают потом сотрудников".

Но несмотря на внушительные штрафы, которые доходят до 300 тысяч рублей, незаконные маршруты снова появляются на дорогах. Ведь прибыль в переполненных автобусах компенсирует любое наказание. И ситуация не изменится, пока не появятся легальные перевозчики. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.12.2018 в 11:05 в рубрике - Вести Пермь

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