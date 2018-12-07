В Перми открыли музей «Месторождение спортивных рекордов»

Музей спортивной славы и побед появился в Перми - место расположения СК имени Сухарева, который отмечает 10-летие. Название – «Месторождение спортивных рекордов» тоже появилось не случайно.

Человек с веслом в антураже кафеля и стекла смотрится необычно - Валерий Иванович мастер спорта по гребле на байдарках. А веслом этим обзавёлся ещё в 1971 году, так что про это орудие гребца смело можно говорить - видавшее виды.

Валерий Паун, мастер спорта по гребле на байдарках: "Став тренером, сделал карту, где я побывал хотя бы не менее двух дней - то получилось семьдесят городов Советского Союза!".

А с веслом сегодня, потому что это подарок для музея «Месторождение спортивных рекордов», который открылся в спорткомплексе имени Сухарева. Награды, документы, спортивное снаряжение – всё, что касается пермского спорта.

Обычно экспонаты в музее можно только рассматривать, но сегодня не тот день. Например, очень интересный экземпляр - коньки Музахита Хабибулина, участника Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке, именно в них он выходил на дистанцию.

Открытие музея поддержали и пермские нефтяники - проект «Месторождение спортивных рекордов» выиграл грант в конкурсе «ЛУКОЙЛа». Средства вложили в разработку дизайна и приобретение экспозиционного оборудования.

Владимир Жуков, советник представителя Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Надо, конечно, показывать это нашим школьникам и ребятам из детского сада, водить сюда, показывать, какие у нас чемпионы, кем гордится Пермский край".

Открытие музея приурочили к десятилетию спорткомплекса имени Сухарева, который также в своё время был построен нефтяниками. Сейчас здесь занимаются сотни ребят разными видами спорта, например, скалолазанием.

Светлана Шарова, тренер по скалолазанию: "В Перми это самый лучший скалодром, он является самым высоким, и есть все стенки, где можно тренироваться в разных дисциплинах скалолазания".

Регулярно проводятся соревнования. Так и сегодня, параллельно с открытием силачи выясняли, кто сильнее в Чемпионате Приволжского федерального округа по пауэрлифтингу. Площадка удобная, говорят организаторы - и для секций, и для профессионалов.

Евгений Бисярин, президент федерации пауэрлифтинга Пермского края: "У нас на самом деле Сухарева - это уникальный комплекс, которых не так много в России, поверьте. Мы проводили Чемпионат России по бодибилдингу, и ребята, которые приезжают со всей России, а было около тысячи человек, спортсменов, функционеров, они посмотрели, оценили!".

И вот - новая экспозиция, где ждут всех желающих посмотреть, например, тренировочные лыжи олимпийского призёра Александра Смышляева, мяч с матча сборных России и Чехии по гандболу и многое другое.