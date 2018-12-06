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В Перми прошли торжества ко Дню Героев Отечества

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мемориал

В Пермский край с двухдневным визитом прибыл полпред президента в Приволжье Игорь Комаров. Сегодня в Перми он принял участие в торжествах ко Дню Героев Отечества. Площадки самые разные - от уроков мужества в школах до нового мемориального комплекса Героя России Федора Кузьмина.

На уроке мужества Герой России Александр Янклович из скромности предпочитает рассказывать не о своем подвиге, а о реальных случаях времен Великой Отечественной. Но в живом общении с кадетами личных вопросов все равно не избежать.

 В день Героев Отечества уроки мужества проходят сразу в нескольких школах Перми и везде - это живое общение с самыми достойными людьми.

Героические примеры необходимы для воспитания подрастающего поколения. Особенно, когда это не абстрактная история, а конкретные исторические личности, в идеале - наши современники.

Кадетский корпус Приволжского федерального округа носит имя Героя России Федора Кузьмина. И сегодня в честь младшего лейтенанта милиции здесь открывается мемориальный комплекс.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Пусть этот мемориал будет напоминанием вам о том, что героями не рождаются, это просто ощущения и чувства, которые живут внутри нас. К этому надо быть готовым".

Факел для вечного огня на БТРе привозят сослуживцы Федора Кузьмина. Но пламя зажигают сами кадеты и Герой России Сергей Яшкин.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента РФ в ПФО: "Это только часть той благодарности, той работы, которую мы делаем, чтобы сохранить для потомков героический пример беззаветного служения Отечеству".

Небольшая экскурсия по обновленному кадетскому корпусу показывает все возможности современного образования. Плюс ко всему теперь шефство над учебным заведением взяла на себя Росгвардия, соответствующее соглашение было подписано еще весной. И дополнительные средства для развития довузовского патриотического воспитания здесь не пожалеют.

Сергей Меликов, первый заместитель директора Росгвардии: "Приходя сюда в 7 класс, он уже готовит себя, что продолжение его службы, его карьеры будет заложено с защитой Отечества. Неважно, в каком силовом блоке, важно, что он сюда приходит настоящим патриотом. Это нужно развивать".

Основные торжественные мероприятия, связанные с днем Героев Отечества, проходят уже в ДК Солдатова. Здесь вручают награды отдельным музеям и целым регионам, отличившимся в патриотическом воспитании.

Здесь же вместе с родственниками вспоминают имена погибших героев и чествуют живых. Ведь для Прикамья это своеобразный рекорд - в одном зале сразу 11 золотых звезд.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 06.12.2018 в 22:06 в рубрике - Вести Пермь

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