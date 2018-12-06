Чтобы Новый год стал незабываемым

Теплое море в самый разгар зимы. Туроператоры Прикамья начинают распродажу новогодних туров, причем неважно, куда вы отправитесь – в рождественскую Европу или жаркую Азию, главное, чтобы ваш Новый год стал незабываемым.

Для Ольги встречать Новый год за пределами Пермского края - это уже добрая традиция. Настроение для отдыха самое подходящее, и в рождественские каникулы есть время для путешествий.

Ольга Санникова: "Все мы знаем, что благополучие нового года зависит от того, как мы его встретим, радостно, позитивно. Поэтому мы очень тщательно готовимся к выбору нашего тура".

Турфирмы к Новому году обычно начинают готовиться задолго до самого праздника. И предложения раннего бронирования оказываются особенно выгодными.

Татьяна Путина, генеральный директор SKO Travel: "Несомненно, раннее бронирование имеет свои преимущества. Можно спокойно выбрать самый комфортный вариант проживания, перелета, и всегда есть возможность сэкономить. Большинство отелей предлагают большие скидки именно в ранее бронирование".

В Новый год можно реализовать любые мечты, отправится на горнолыжный курорт или на морское побережье. Сказочный тур в Лапландию или Великий Устюг - пожалуйста. Сегодня агентство поможет посетить любую точку планеты.

Менеджер турфирмы SKO Travel: "Можем предложить отдых по программе «Открытый юг». SKO Travel является оператором по внутреннему туризму. Поэтому у нас хорошие цены на отдых в Сочи".

Теплое море зимой уже не экзотика. Опытный менеджер всегда поможет определиться с направлением.

Ольга Санникова: "Мы обращаем внимание на надежность оператора, на место, на компанию. И скажу, что компания СКО она всегда предвосхищает ожидания клиентов".

И в первую очередь обращают внимание на надежность. Предпочтение отдают проверенным партнерам.

Татьяна Путина, генеральный директор SKO Travel: "В следующем году наша компания отмечает свое 20-летие, и мы уже сейчас готовим специальные предложения акции для своих туристов, для всех тех, кто все это время доверял нам организацию своего отдыха".

Новогоднее настроение начинается уже с простого планирования зимних каникул. И неважно куда отправиться - в рождественскую Европу или теплую Азию - впечатлений хватит на целый год.