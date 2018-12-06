745 ребят назовут «Гордостью Пермского края»

В рамках заседания правительства глава региона Максим Решетников наградил 8 учащихся знаками «Гордость Пермского края». Такое звание в этом году получат 745 ребят в возрасте от 14 до 21 года. Каждый из них прославился в одной их номинаций: «Физкультура и спорт», «Интеллект», «Культура и искусство», «Общественная деятельность». Вместе со знаком отличия победители получат финансовую поддержку и удостоверение, которое будет учитываться при поступлении в вуз.

На заседании правительства Пермского края также назвали обладателей грантов поддержки образовательных инициатив в области патриотического воспитания молодежи. Из 25 заявок, которые поступили из муниципалитетов, отобрали 10 победителей. Это кадетские и кадетско-казачьи общеобразовательные учреждения и классы, которые получат по одному миллиону рублей. Деньги школы смогут направить на развитие инфраструктуры, обновление оборудования и проведение спортивных мероприятий.