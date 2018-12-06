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Пермские танцоры стали вице-чемпионами мира
Пермские танцоры стали вице-чемпионами мира по формейшн. Титулы сильнейших на Чемпионате мира в латиноамериканской программе в Китае оспаривали 15 ведущих ансамблей. В том числе, воспитанники танцевального отделения пермского СДЮСШОР «Киокушинкай». В финале на паркете встретились главные соперники пермской команды – конкуренты в национальном отборе - «Вера» из Тюмени и многократные чемпионы мира – немцы. Оценивая уровень подготовки финалистов, все понимали, что борьба пойдет за сотые балла. Решением судей, золото досталось представителям Германии (37 баллов), серебро - у пермяков (36,667) и бронза у тюменцев (35,875).
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