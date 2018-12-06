Матч между сборными России и Финляндии пройдет в Перми, игра назначена на 24 февраля, заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Домашняя встреча с финнами станет последней для российской команды в отборе Кубка мира – 2019. В понедельник мужская сборная на своём паркете обыграла команду Чехии 81:61. В турнирной таблице группы К россияне занимают третье место (16 очков), на 2-й чехи (17), лидируют - французы (19 очков). Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.