Матч между сборными России и Финляндии пройдет в Перми
Матч между сборными России и Финляндии пройдет в Перми, игра назначена на 24 февраля, заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Домашняя встреча с финнами станет последней для российской команды в отборе Кубка мира – 2019. В понедельник мужская сборная на своём паркете обыграла команду Чехии 81:61. В турнирной таблице группы К россияне занимают третье место (16 очков), на 2-й чехи (17), лидируют - французы (19 очков). Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Камской долине ловили нелегальные маршрутки
«Регионы России»: вся страна в одном павильоне
Пермские школьники пообщались с Героями России
Пермь. Новости культуры 05.12.2018
Пермь. Вести Спорт 05.12.2018
У каждого времени свои герои
Южные ворота Пермского края станут более проходимыми
Доступ к ЕГЭ еще нужно получить
Новогоднее настроение: Пермь украсили тысячи огней
Губернатор раскритиковал МЧС
Добавить комментарий: