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← В Камской долине ловили нелегальные маршрутки

Пермские танцоры стали вице-чемпионами мира →

Матч между сборными России и Финляндии пройдет в Перми

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баскетбол

Матч между сборными России и Финляндии пройдет в Перми, игра назначена на 24 февраля, заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Домашняя встреча с финнами станет последней для российской команды в отборе Кубка мира – 2019. В понедельник мужская сборная на своём паркете обыграла команду Чехии 81:61. В турнирной таблице группы К россияне занимают третье место (16 очков), на 2-й чехи (17), лидируют - французы (19 очков). Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.

 

Метки: в Перми, Спорт, В России

Опубликовано: 06.12.2018 в 15:46 в рубрике - Вести Пермь

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