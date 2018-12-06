В Камской долине ловили нелегальные маршрутки

Утром в Камской долине сотрудники ГИБДД разыскивали в потоке транспорта нелегальные маршрутки. Неофициально известно, что в первую очередь инспекторов интересовал маршрут №10, незаконный и продолжающий работать несмотря на все санкции, штрафы и запреты.

В Перми прошел масштабный рейд с участием сотрудников ГИБДД и транспортной прокуратуры. В центре внимания - "Газели", которые каждый день перевозят людей.

Проверяют все: техническое состояние автотранспорта, документы и наличие всех необходимых справок. В центре внимания небольшие маршрутные транспортные средства с загрузкой не больше 20 человек. Пассажиры в таких автобусах не должны стоять.

Камская долина и въезд на Коммунальный мост утром и вечером превращаются в многокилометровую пробку. По отдельной полосе двигается общественный транспорт, но маршрутов явно не хватает, поэтому все идут с перегрузом.

Сотрудники Ространснадзора проверяют подлинность документов, прокуратура - законность самого маршрута, а сотрудники ГИБДД - наличие всех документов и самое главное - техническое состояние транспортного средства.

В итоге несколько маршрутных "Газелей" отправились на штрафстоянку, их владельцам придется заплатить штрафы, и самое главное -устранить нарушения. Подобные рейды сотрудники ГИБДД будут проводить постоянно.