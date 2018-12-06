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«Регионы России»: вся страна в одном павильоне

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Из Перми в Абхазию, затем и в Санкт-Петербург. Географию в кулинарных рецептах и покроях одежды сегодня можно видеть на выставке-продаже "Регионы России".

Грибы собраны в хвойной Томской тайге, чай - на Алтае, мед - в Башкирии. Рыба выловлена на Камчатке, сало приготовлено на Кубани, колбасы из Белоруссии. Переходя от прилавка к прилавку, можно смело изучать географию, а вместе с ней и кулинарные традиции.

Достаточно попробовать свежевыжатый сок из граната. Рядом на прилавках сладости - имбирь, клюква, клубника - все это в шоколаде. А одной только халвы 30 видов.

Тренды ярмарки задает погода - с приближением холодов расширен зимний ассортимент. Теплые шерстяные платья привезли производители из Владимира, расписные валенки - работа чувашских мастеров, головные уборы с мехом - из Краснодара.

Платок посадский, с отделкой из орелака - это натуральный мех, гибрид шиншиллы и кролика. Носить можно как платок, капюшон или воротник.

Пальто, пуховики, дубленки - размерный ряд от 46-го до 70-го. Производители из Северной столицы в качестве утеплителя используют верблюжий пух, а шубы из искусственного меха почти не отличить от натуральных.

Свежая продукция, эксклюзивная одежда, бижутерия и диковинные вещицы со всей России. Здесь можно запросто увлечься, например, карвингом, выбрав себе универсальный прибор для резки овощей. Успеть ознакомиться с широким ассортиментом выставки можно до конца недели на Пермской ярмарке.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.12.2018 в 14:56 в рубрике - Вести Пермь

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