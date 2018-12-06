Пермские школьники пообщались с Героями России

Во школах Прикамья прошли уроки мужества, приуроченные к празднованию Дня Героев Отечества.

Ребята из 25-й школы впервые общаются с Героем России. Золотую звезду Виталий Заврайский получил в 25 лет. В 99-м году в Чечне он провёл штурм, в итоге уничтожив полсотни боевиков, при этом его рота потерь практически не понесла.

Такие же уроки мужества этим утром прошли в 8 пермских школах. Свои вопросы ребята смогли задать Героям из Нижегородской, Самарской Саратовской областей и республики Татарстан. Вопросы ребят больше касались мирной жизни - образования и послевоенной карьеры.

Увлечь ребят этой школы помогает и местный музей, посвящённый Уральскому добровольческому танковому корпусу. Почему он получил неофициальное название «дивизия черных ножей», ребята могут не только узнать, но и увидеть - именно такими сувенирами в 43м году наградили уральских бойцов. Здесь же представлены и другие редкие экспонаты.

Место проведения урока получилось знаковым - к памятнику Уральского танкового корпуса уже в полдень приедут все Герои России, которые сегодня находятся в Перми, чтобы возложить цветы и почтить тех, кто в своё время был примером для них.