Пермь. Новости культуры 05.12.2018
12 декабря в театре "Балет Евгения Панфилова" состоится премьера - одноактный балет-спектакль «Дорогое имячко». Спектакль является II частью трилогии "Уральские сказы Бажова". Подробности о спектакле в интервью программе "Новости культуры" рассказали хореограф-постановщик Сергей Райник и композитор Игорь Машуков.
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