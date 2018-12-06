Пермь. Новости культуры 05.12.2018

12 декабря в театре "Балет Евгения Панфилова" состоится премьера - одноактный балет-спектакль «Дорогое имячко». Спектакль является II частью трилогии "Уральские сказы Бажова". Подробности о спектакле в интервью программе "Новости культуры" рассказали хореограф-постановщик Сергей Райник и композитор Игорь Машуков.