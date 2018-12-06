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Пермь. Вести Спорт 05.12.2018

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спорт

Темы выпуска:

- Матч между сборными России и Финляндии пройдет в Перми, игра назначена на 24 февраля, заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. 

-  Пермские танцоры стали вице-чемпионами мира по формейшен. Титулы сильнейших на Чемпионате мира в латиноамериканской программе в Китае оспаривали 15 ведущих ансамблей. 

- В ледовом дворце СК Сухарева прошел ветеранский турнир по хоккею. Его посвятили памяти Сергея Быкова, нападающего хоккейного клуба «Молот» в 80-х.

- 3 золота и 3 бронзы на двоих завоевали пермские пловчихи на Кубке мира по спортивному дайвингу во Франции.

Метки: в Перми, Спорт

Опубликовано: 06.12.2018 в 13:12 в рубрике - Вести Пермь

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