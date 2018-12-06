Пермь. Вести Спорт 05.12.2018
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- Матч между сборными России и Финляндии пройдет в Перми, игра назначена на 24 февраля, заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
- Пермские танцоры стали вице-чемпионами мира по формейшен. Титулы сильнейших на Чемпионате мира в латиноамериканской программе в Китае оспаривали 15 ведущих ансамблей.
- В ледовом дворце СК Сухарева прошел ветеранский турнир по хоккею. Его посвятили памяти Сергея Быкова, нападающего хоккейного клуба «Молот» в 80-х.
- 3 золота и 3 бронзы на двоих завоевали пермские пловчихи на Кубке мира по спортивному дайвингу во Франции.
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