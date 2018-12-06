Пермь принимает центральные торжества Приволжского федерального округа в рамках Дня Героев Отечества. В Прикамье прибыл и полпред президента Игорь Комаров. Вместе с главой региона Максимом Решетниковым он отправился в Усть-Качку в Пермский кадетский корпус.

Здесь, как и во многих школах Прикамья, прошли уроки мужества, со школьниками пообщались Герои России и Герои Советского Союза.

В кадетском корпусе состоялось торжественное открытие мемориала Герою России Федору Кузьмину - открыли пямытник, зажгли вечный огонь.

"У каждого времени свои герои. Мы помним и чтим всех, кто исполнял и исполняет свой воинский и служебный долг, тех, кто погиб, защищая страну, обеспечивая нашу спокойную мирную жизнь. Уверен, что открытие мемориала не только увековечит память настоящего Героя России, но и создаст место притяжения для молодого поколения", - отметил Игорь Комаров, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе.

Далее гости отправились на небольшую экскурсию по кадетскому корпусу. После мероприятия продолжатся в Перми. Запланировано возложение венков и цветов к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса. Во Дворце культуры им. Солдатова состоится торжественное собрание, посвященное Дню Героев Отечества. Будут вручены государственные награды Героям России и их близким.