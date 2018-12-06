Южные ворота Пермского края станут более проходимыми
Южные ворота Пермского края станут более проходимыми. Работы по строительству обхода Куеды планируется завершить осенью будущего года. Пока реальные очертания приобрел одни из ключевых объектов стройки - мост над железнодорожными путями.
Не так-то просто попасть в Прикамье из Башкирии - шутит Халим Усманов. Даже будучи гостем, он хорошо знает этот переезд в Куеде.
Халим Усманов (Башкирия): "Отвратительно, ждём, иногда час-полтора. Иногда заедешь на базу, а обратно стоишь-ждёшь".
20 машин скопились в ожидании, когда пройдёт поезд. И это только на одной полосе. В такой ситуации преимущества нет ни у «скорой», ни у пожарных.
Объезда на разумном расстоянии нет, потому взялись за строительство обхода. Двухполосная дорога пройдёт над рельсами.
Работы ведутся с июня. За это время уложено земляное полотно, переустроены нефте- и газопроводы, сейчас возводятся электросети. А сам мост уже обретает очертания.
Виктор Головин, начальник участка строительства обхода п.Куеда: "Готовы на 100% три опоры, последняя опора на 90%, тоже практически готова. Осталось залить насадку. Завезены балки, до Нового года планируем смонтировать пролёт 2-3 и 1-2".
Большая стройка обойдётся региону в 662 млн. рублей. Полностью её должны завершить к ноябрю 2019 года. Глава Минтранса Николай Уханов отметил - обход решит в том числе проблемы безопасности на железной дороге.
Анатолий Полюдов, заместитель начальника отдела строительства Управления автомобильных дорог Пермского края: "Основные характеристики объекта - протяженность 3,2 км, в том числе путепровод 79 метров. Строительство данного объекта позволит двигаться транзитному транспорту в обход поселка Куеда, что исключит простои на железнодорожном переезде".
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