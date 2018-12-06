Южные ворота Пермского края станут более проходимыми. Работы по строительству обхода Куеды планируется завершить осенью будущего года. Пока реальные очертания приобрел одни из ключевых объектов стройки - мост над железнодорожными путями.

Не так-то просто попасть в Прикамье из Башкирии - шутит Халим Усманов. Даже будучи гостем, он хорошо знает этот переезд в Куеде.

Халим Усманов (Башкирия): "Отвратительно, ждём, иногда час-полтора. Иногда заедешь на базу, а обратно стоишь-ждёшь".

20 машин скопились в ожидании, когда пройдёт поезд. И это только на одной полосе. В такой ситуации преимущества нет ни у «скорой», ни у пожарных.

Объезда на разумном расстоянии нет, потому взялись за строительство обхода. Двухполосная дорога пройдёт над рельсами.

Работы ведутся с июня. За это время уложено земляное полотно, переустроены нефте- и газопроводы, сейчас возводятся электросети. А сам мост уже обретает очертания.

Виктор Головин, начальник участка строительства обхода п.Куеда: "Готовы на 100% три опоры, последняя опора на 90%, тоже практически готова. Осталось залить насадку. Завезены балки, до Нового года планируем смонтировать пролёт 2-3 и 1-2".

Большая стройка обойдётся региону в 662 млн. рублей. Полностью её должны завершить к ноябрю 2019 года. Глава Минтранса Николай Уханов отметил - обход решит в том числе проблемы безопасности на железной дороге.

Анатолий Полюдов, заместитель начальника отдела строительства Управления автомобильных дорог Пермского края: "Основные характеристики объекта - протяженность 3,2 км, в том числе путепровод 79 метров. Строительство данного объекта позволит двигаться транзитному транспорту в обход поселка Куеда, что исключит простои на железнодорожном переезде".