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← Новогоднее настроение: Пермь украсили тысячи огней

Доступ к ЕГЭ еще нужно получить

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сочинение

Испытание на доступ к ЕГЭ прошли пермские 11-классники, всего в количестве 11 601 человека. От школьников потребовалось написать сочинение.

Пока у всех школьников обычное расписание уроков, стресс сегодня только у 11-классников. Их даже допускают по всем правилам ЕГЭ - с собой можно только паспорт, гелевую ручку и в крайнем случае бутылку воды.

Нормы жесткие, итоговое сочинение - фактически допуск или первый этап Единого государственного экзамена. На написание работы дается 3 часа 55 минут. За это время надо выдать рассуждение объемом не менее 350 слов. Все на основе литературных источников.

 Основные направления для движения мысли известны заранее. Реальные темы этого года сформулированы так: порассуждать о высказывании Камю, «что каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир», Как характеризуют человека его мечты? Почему месть не помогает искоренить зло? Что важнее в книге - как она написана или о чем? И, наконец, в каких поступках человека проявляется доброта? Темы вечные - но по ним сразу видно умение рассуждать.

В помощь только орфографический словарь, источниками приходится пользоваться по памяти. Оценивается сочинение простым зачет-незачет, только после этого дается допуск к основным государственным экзаменам. Уверенности придает разве что тот факт, что для написания сочинения дается три попытки, и если сегодня что-то не получилось, повторить можно будет в феврале и мае.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 06.12.2018 в 11:35 в рубрике - Вести Пермь

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