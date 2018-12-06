Новогоднее настроение: Пермь украсили тысячи огней

В этом году новогоднее оформление проходило в едином стиле, и как результат - Пермь уже сравнивают с соседями, и часто - не в пользу последних. И это еще не окончательный результат.

Алексей Исаев заканчивает первый ряд будущего ледяного лабиринта - одного из самых популярных аттракционов в ледовом городке. В этом году его площадь будет почти 1,5 тысячи квадратных метров.

Алексей Исаев, скульптор: "Лед привозят, целая бригада работает, лед хороший".

В этом году 28 ноября, минута в минуту, свои огни зажгли все муниципальные елки, они есть в каждом районе города. На центральной площади напротив Театра-Театра - это еще и старт строительству ледового городка.

Впервые неоновые огни зажглись на Соборной площади. Это место было популярно у пермяков и раньше, но только в этом году его украсили по-особенному. Огромный новогодний шар, состоящий из более чем четырех тысяч небольших ламп, загорелся в центре.

Украшают Пермь не только с помощью неоновой рекламы. На уникальной фотовыставке, расположенной напротив гостиницы «Урал», рассказывается о том, каким был Новый год в разное время.

Соборная площадь, городская эспланада, Театральный сквер - эти места чаще всего за последнюю неделю появлялись на страницах социальных сетей у многих пользователей. Известный блогер из Екатеринбурга делится своим впечатлениями от отдыха в Перми: «Покаталась вечером по Екатеринбургу и поняла, что у нас пока никакого предновогоднего настроения не чувствуется - грязь, уныние, серый снег, серый лед. То ли дело в Перми, где я побывала совсем недавно».

Еще одной фишкой этого года стал Новогодний маршрут, он начинается от городской эспланады и проходит по улицам Ленина, Попова, Соборной площади и заканчивается в Театральном сквере. Плюс единый новогодний стиль.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Нужно расширять географию этих локаций, и мы обязательно будем по итогам этого года мониторить пожелания жителей, в том числе в соцсетях, в обращениях, высказываниях, и такая задача поставлена главам районов, для того чтобы к следующему Новому году расширить географию этого новогоднего оформления".

В целом в этом году улицы города украсят около 650 световых элементов и конструкций, в том числе 55 объемных фигур. Как обещают в администрации, даже после празднования Нового года вся световая иллюминация останется.