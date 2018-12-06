Губернатор раскритиковал МЧС
Пожары в Пермском крае стали одной из ключевых тем на заседании правительства региона. Статистика фиксирует всплеск ЧП. По данным на 1 декабря в огне погибло 197 человек. Основные причины - нарушение эксплуатации печного отопления и ветхая электропроводка. Из-за чего критика сегодня раздавалась в адрес сотрудников МЧС края, профилактика признана неэффективной.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Не требуется каких-то космических денег на поддержание печного отопления в нормальном состоянии, глиной подмазать, элементарные вещи. Электропроводка - изолентой сделать, провода зачистить, поменять. Посмотреть, чтобы соприкосновений с деревом не было. Что мы рассказываем друг другу, как будто не понимаем, как жизнь устроена".
И вот ЧП только последних дней. В ночь на 2 декабря в селе Романово под Березниками сгорел деревянный частный дом. Погибли три человека. На улице Вижайской в Перми полностью выгорела квартира в двухэтажном доме, еще трое погибших. Частный дом сгорел на улице Советской Армии.
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