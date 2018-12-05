В Прикамье итоговое сочинение написали более 11 тысяч старшеклассников

Пока у всех школьников обычное расписание уроков, стресс сегодня только у 11-классников, которые по всей России пишут итоговое сочинение по литературе. Их даже допускают по всем правилам ЕГЭ - с собой можно только паспорт, гелевую ручку и бутылку воды.

Нормы жесткие, ведь сегодняшнее итоговое сочинение - фактически допуск или первый этап Единого государственного экзамена. Так что о возможных последствиях предупреждают еще на этапе инструктажа: участники итогового сочинения, нарушившие установленные требования, удаляются с итогового сочинения руководителем образовательной организации.

Сочинение предстоит написать всем 11-классникам Пермского края, а это ни много ни мало 11 600 человек. На написание работы дает 3 часа 55 минут. За это время надо выдать рассуждение на заданую тему объемом не менее 350 слов, опираясь на литературные источники.

Основные направления для движения мысли известны заранее. Темы вечные - отцы и дети, мечта и реальность, месть и великодушие, искусство и ремесло и, наконец, доброта и жестокость. Произведения, на которых будут основаны рассуждения, старшеклассники выбирают самостоятельно. Так что и учителя за своих учеников по большей части уверены.

Елена Заводова, учитель русского языка и литературы: "Давно филологи ждали, что вернемся к сочинению, потому что где еще можно показать умение связывать мысли свои, давать вообще связный текст, безусловно, эта идея нами воспринята очень положительно".

А пока в помощь только орфографический словарь, небольшой инстуктаж и напуственные слова директора.

Оценка работ, как обещают, будет максимально объективной. Для получения допуска к ЕГЭ достаточно будет получит «зачет».

Уверенности ученикам добавляет и тот факт, что на написание сочинения дается 3 попытки, и если что-то не получилось сейчас, можно будет еще раз попробовать 6 февраля и 8 мая.