«Хромая лошадь»: 9 лет спустя

Пермь вспоминает трагедию «Хромой лошади». 5 декабря 2009 года в клубе "Хромая лошадь" погибли 156 человек, пострадало больше 400.

Родственники, друзья, близкие, коллеги людей, чьи имена есть на памятной стеле в память о погибших в ночном клубе "Хромая лошадь" в сквере Уральских добровольцев, будут приходить сюда в течение всего дня. Здесь не говорят каких-то слов, молча кладут цветы и уходят.

Даже спустя девять лет у многих из тех, кто пришел в сквер к памятному мемориалу, в глазах стоят слезы.

"9 лет прошло, но в сердце ничего не меняется. Они в нашей памяти. Не верится в это всё", - рассказывает Екатерина Ординская.

По словам пострадавших, сегодня не решен еще один важный вопрос - о выплате компенсаций.

После окончания памятного митинга люди продолжают приходить в сквер, несут живые цветы.