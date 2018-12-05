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«Хромая лошадь»: 9 лет спустя
Пермь вспоминает трагедию «Хромой лошади». 5 декабря 2009 года в клубе "Хромая лошадь" погибли 156 человек, пострадало больше 400.
Родственники, друзья, близкие, коллеги людей, чьи имена есть на памятной стеле в память о погибших в ночном клубе "Хромая лошадь" в сквере Уральских добровольцев, будут приходить сюда в течение всего дня. Здесь не говорят каких-то слов, молча кладут цветы и уходят.
Даже спустя девять лет у многих из тех, кто пришел в сквер к памятному мемориалу, в глазах стоят слезы.
"9 лет прошло, но в сердце ничего не меняется. Они в нашей памяти. Не верится в это всё", - рассказывает Екатерина Ординская.
По словам пострадавших, сегодня не решен еще один важный вопрос - о выплате компенсаций.
После окончания памятного митинга люди продолжают приходить в сквер, несут живые цветы.
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