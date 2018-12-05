Гость студии - прокурор Марина Китова
Прокуроров наделили полномочиями по контролю за расходами бывших чиновников. О том, как ведется этот контроль, рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Марина Китова.
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