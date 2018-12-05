Об этих талантах узнает весь край

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Дарования

В ДК Гагарина назвали имена победителей шестого конкурса детского творчества «Дарования Прикамья». На фестиваль собрались талантливые ребята со всего Пермского края. Работы были распределены по восьми номинациям и посвящены разным видам искусства. А возраст участников варьировался от пяти до семнадцати лет.

В этом году конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья» проходит в Пермском крае уже в 6-й раз. Это культурное соревнование настолько нравится ребятам, что в 2018-м оно собрало более 4 тысяч заявок. Это рекордное число за последние 6 лет. Мероприятие проводится по инициативе депутатов Законодательного собрания Пермского края.

Ирина Ивенских, заместитель председателя Правительства Пермского края: "Есть вещи, которые нашему духу, нашему пониманию очень дороги. И собственно, это и есть смысл этого конкурса, мы очень хотели, чтобы данный фестиваль был о Пермском крае".

В итоге так и получилось. Этот конкурс-фестиваль проводится в восьми номинациях: «Танец народов мира, проживающих в Пермском крае», «Мода Пермского края», «Изобразительное искусство», «Прикладное искусство», «Театральное искусство», «Литературное произведение о Пермском крае», «Мультипликация, кинематография, фотоальбом о Пермском крае» и «Песня народов, проживающих в Пермском крае». Также конкурс-фестиваль поддерживает Министерство культуры Пермского края.

Марина Илюхина, заместитель министра культуры Пермского края: "Наша задача - не допустить, чтобы талант остался незамеченным, и соответственно, такие конусы, как «Дарования Прикамья», когда есть возможности не только сюда пригласить в столицу, а когда и конкурс сам имеет возможность выезжать в территории".

В итоге зрители вместе с участниками увидели более ста национальных танцев и рисунков о родном крае, а также услышали более 30 песен о Прикамье. И всё это, безусловно, приведёт к тому, что люди, окунувшиеся в атмосферу этого праздника, будут знать и любить свой край ещё больше.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура

Опубликовано: 05.12.2018 в 16:02 в рубрике - Вести Пермь

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