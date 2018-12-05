Всплеск пожаров обсудили на заседании правительства

В Перми состоялось очередное заседание правительства. Одной из ключевых тем стал всплеск пожаров в Прикамье. По данным на первое декабря произошло 1985 пожаров, в которых погибло 197 человек. Среди основных причин - нарушение эксплуатации печного отопления и ветхая электропроводка. Губернатор края Максим Решетников считает, что усилий для предупреждения таких ЧП предпринято не достаточно.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Не требуется каких-то космических денег на поддержание печного отопления в нормальном состоянии, глиной подмазать, элементарные вещи. Электропроводка - изолентой сделать, провода зачистить, поменять. Посмотреть, чтобы соприкосновений с деревом не было. Что мы рассказываем друг другу, как будто не понимаем, как жизнь устроена".

Минувшие выходные были отмечены настоящим всплеском пожаров с тяжелыми последствиями. В ночь с 1 на 2 декабря в селе Романово под Березниками сгорел деревянный частный дом, на пепелище обнаружены тела трех человек. Еще несколько ЧП произошло в Свердловском районе Перми на улицах Вижайской, где полностью выгорела квартира в двухэтажном доме - погибли трое, еще одна жертва на пожаре на ул. Трамвайной. В воскресенье в конце дня в Перми также горел частный дом.