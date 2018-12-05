В Перми проходит открытое Первенство по подводному спорту
В СК «Олимпия» проходит открытое первенство города Перми по подводному спорту. На дорожках в ластах и масках воспитанники четырех водных школ города – ВВС, «Олимпия», бассейнов БМ и «Кама». В федерации подводного вида спорта Пермского края подводят итоги уходящего года.
Удерживать равную скорость на протяжении всей дистанции, хоть это и не просто, - советует Анастасия Мулькова, действующая чемпионка финального этапа клубного Кубка мира по плаванию в ластах. А ещё - призёр профильного Чемпионата мира; обладательница мирового кубкового трофея по спортивному дайвингу во Франции. Наград в этом по всем параметрам удачном сезоне - не сосчитать.
Анастасия Мулькова, победительница финального этапа клубного Кубка мира по плаванию в ластах 2018 года (ДЮСШ ВВС Перми): " В следующем году будет чемпионат Европы по марафону, хочу отобраться на 2 и 6 км".
Участникам завершающего сезон Первенства Перми по подводному спорту в СК «Олимпия» дистанции предлагают более скромные - 1500 м в ластах и "полтинники" в нырянии и эстафете. Задача спортсменов - показать лучшие секунды, тренерского совета - сделать выводы с далеко идущими намерениями.
Андрей Горбунов, директор МАУ "ДЮСШ водных видов спорта" г. Перми: "Следующий календарь мы определяемся, какие из соревнований нам посетить. Где рейтинги нам позволяют выбиваться в более лидирующие позиции подводного спорта в России".
На дорожках в ластах и масках - воспитанники четырех водных школ города – «Олимпии», БМ, «Камы» и ДЮСШа, которая и определяет новые тренды на подводное плавание в Перми. Последнее веяние - универсальность. Юным спортсменам дают возможность попробовать свои силы в спринте, марафонах, эстафетах и даже дайвинге.
За финальными баталиями сезона с трибун наблюдают верные болельщики юных спортсменов - родители. Программа заплывов рассчитана на два дня. Так что пермяки ещё могут определиться в выборе самой зрелищной из дисциплин подводного плавания.
Подведение итогов года, он же смотр на следующий сезон - на декабрьском Первенстве Перми тренеры решают сразу несколько задач. А дети и родители самой многочисленной селекционной группы, это малыши 9 лет и младше – решают, какой дисциплине отдать предпочтение дальше.
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