Городу-миллионнику нужен гимн

В малом зале Пермской мэрии накануне прошло первое заседание организационного комитета по разработке гимна краевой столицы. Идея принадлежит инициативной группе почетных граждан Перми. Депутаты городской думы поддержали ее и на ноябрьском пленарном заседании утвердили состав оргкомитета.

Владимир Сатюков, почетный гражданин г. Перми: "Это проблема не просто важная, а архиважная для сегодняшнего дня и для нашего города миллионика. Я знаю огромное количество городов российских, и практический каждый город, кто давно, кто недавно, имеет свой гимн".

На заседании члены оргкомитета составили основной график реализации проекта. В первой половине следующего года должен состояться конкурс, в ходе которого будут выбраны слова для будущего гимна. После по такой же схеме будет определена музыка. Отбором займутся почетные жители Перми, деятели культуры, депутаты и общественность. Планируется, что впервые официально будущий гимн прозвучит 12 июня 2020 года.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Мы при подготовке сегодняшнего заседания оргкомитета встречались со многими, не хотелось бы забюрократить, с одной стороны, но с другой, есть нормативные вещи, которые надо соблюсти. Сегодняшний оргкомитет стартовый, и мы с какой-то периодичностью будем встречаться, чтобы организовать работу таким образом, чтобы в конце следующего года мы имели итоговое музыкальное произведение".