Пермякам вернули «Счастье»

На пермской набережной приступили к монтажу арт-объекта "Счастье не за горами". Буквы, испорченные скандальной выходкой уличного художника Алексея Илькаева, полностью переделаны. Конструкция антивандальная, а материал - долговечный. Каркас обновленного «Счастья не за горами» выполнен из толстостенной металлической трубы, а буквы – из влагостойкой фанеры, готовые конструкции букв будут крепиться к существующему бетонному ограждению набережной при помощи распорных анкеров. Также арт-объект установят с расчетом на ветровые нагрузки. Он будет выполнен с особым упором на те буквы, которые имеют наименьшую площадь соприкосновения с бетонным ограждением набережной.

Так что новой надписи ни осадки, ни наводнения, ни ураганы теперь не страшны.