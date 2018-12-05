Пермякам вернули «Счастье»
На пермской набережной приступили к монтажу арт-объекта "Счастье не за горами". Буквы, испорченные скандальной выходкой уличного художника Алексея Илькаева, полностью переделаны. Конструкция антивандальная, а материал - долговечный. Каркас обновленного «Счастья не за горами» выполнен из толстостенной металлической трубы, а буквы – из влагостойкой фанеры, готовые конструкции букв будут крепиться к существующему бетонному ограждению набережной при помощи распорных анкеров. Также арт-объект установят с расчетом на ветровые нагрузки. Он будет выполнен с особым упором на те буквы, которые имеют наименьшую площадь соприкосновения с бетонным ограждением набережной.
Так что новой надписи ни осадки, ни наводнения, ни ураганы теперь не страшны.
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