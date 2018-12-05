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Пермским школьникам преподали «Урок цифры»

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Сила в цифре - Пермь присоединилась ко всероссийской акции, которая так и называется "Урок цифры". Школьникам наглядно демонстрировали возможности, которые дает изучение IT - современных высоких технологий.

Голос дракона звучит тогда, когда наступает «дедлайн». О том, что это крайний срок, ребятам рассказывать не нужно, ведь это будущие «айтишники». Сегодня для них проводят экскурсию по этажам одной из пермских компаний. Офис, где тестируют программные продукты, напоминает кадры из фильма «Социальная сеть»: при всей серьёзности задач программисты постоянно шутят.

Арсений Беляев, ученик школы №146 г.Перми: "Впечатления положительные. Это люди, которые знают, чем они занимаются, они на позитиве".

Это только один из нестандартных уроков, которые организует региональный Минобр с 3 по 9 декабря. В дальнейшем их планируют проводить каждый месяц, развивая таким образом цифровые знания и навыки.

Роботы - «подопытные кролики» современного поколения. Именно с роботов ребята начинают изучать программирование. Многие увлекаются настолько, что в перспективе мечтают запрограммировать учителя на хорошие оценки.

А вот Александр планирует разрабатывать компьютерные игры, а точнее совершенствовать «движки». О том, что это такое, поколению игры «Тетрис» демонстрирует на конкретном примере.

Александр Бессонов, ученик лицея №1 г.Перми: "У меня бывало такое, что в этой игре я делаю какое-то число - и она зависает. Я бы хотел, чтобы люди не допускали таких ошибок".

Сегодня Саша - один из тех, кто прошёл отбор бесплатного образовательного проекта «Яндекс.Лицей». 12 учеников разных школ этой осенью начали свой путь к большому программированию.

Павел Волегов, координатор проекта «Яндекс. Лицей»: "Ребята, работая в маленьких командах или по отдельности, смогут в конце второго года создать некий свой готовый продукт. В прошлом году на одной из площадок ребята создавали телеграм-ботов, которые отвечали на запросы пользователей".

Свой интерес и учителей - после таких встреч информатика в списке самых любимых предметов.

Нина Волкова, руководитель физико-математического отделения лицея №1: "Любой шаг, который сейчас делается в образовании, нацелен на применение цифровых технологий. Ребятам это нравится, ну а если это нравится ребятам, мы должны быть вместе с ними".

Интерес Арсения сегодня вышел за рамки школьной программы. Да и практика оказалась куда увлекательнее теории.

 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 05.12.2018 в 12:08 в рубрике - Вести Пермь

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