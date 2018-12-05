Пропуск на ЕГЭ: старшеклассники пишут итоговое сочинение

Выпускники Прикамья пишут итоговое сочинение, которое является обязательным этапом завершения среднего общего образования и рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет».

Старшеклассники Прикамья писали сочинения по следующим темам:

- Согласны ли Вы с французским писателем Альбером Камю, утверждавшим, что «каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир»?

- Как характеризует человека его мечта?

- Почему месть не помогает искоренить зло?

- Что важнее в книге – как она написана или о чём?

- В каких поступках человека проявляется доброта?

На написание сочинения дают 3 часа 55 минут. Объем сочинения - минимум 350 слов. У получивших "незачет" будет еще две попытки написать сочинение более успешно - в феврале и мае.