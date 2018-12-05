Пропуск на ЕГЭ: старшеклассники пишут итоговое сочинение
Выпускники Прикамья пишут итоговое сочинение, которое является обязательным этапом завершения среднего общего образования и рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет».
Старшеклассники Прикамья писали сочинения по следующим темам:
- Согласны ли Вы с французским писателем Альбером Камю, утверждавшим, что «каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир»?
- Как характеризует человека его мечта?
- Почему месть не помогает искоренить зло?
- Что важнее в книге – как она написана или о чём?
- В каких поступках человека проявляется доброта?
На написание сочинения дают 3 часа 55 минут. Объем сочинения - минимум 350 слов. У получивших "незачет" будет еще две попытки написать сочинение более успешно - в феврале и мае.
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