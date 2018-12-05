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Нормативы ГТО в Прикамье сдали уже более 20 тысяч человек

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ГТО

Бонусы при поступлении в вуз или полезные навыки на армейской службе обещают тем, кто пройдет тестирование по нормативам ГТО. Площадка для него открылась накануне в Пермском строительном колледже, и теперь возможность для того, чтобы сдать нормативы, доступна во всех районах Перми. Тем более, что какой-то особой подготовки для этого не требуется.

Для профессионального самбиста Дмитрия Глебова прыжки с места и челночный бег на первый взгляд кажутся детской забавой. Но в целом к получению знака ГТО первокурсник Пермского строительного колледжа подходит вполне серьезно.

Дмитрий Глебов, студент Пермского строительного колледжа: "Полезно для развития детей в целом, больше общения, сейчас здесь собрались ребята с разных классов, групп, можно познакомиться".

Преподаватель архитектуры Ирина Аблизина сегодня в одном строю со своими студентами. Нормативы делают скидку на возраст, но в остальном никаких поблажек, качать пресс и наклоняться приходится совсем как в молодости.

Ирина Аблизина, преподаватель архитектурных дисциплин Пермского строительного колледжа: "Мы же все занимались спортом очень много, мы выросли все на спорте, нам это не мешало ни учиться, ни читать, гармонично развивались и сейчас дети тоже к этому идут".

Специально к сдаче нормативов ГТО Сергей Карташов своих студентов не готовил. Дело это добровольное, и для получения знака вполне хватит обычных уроков физкультуры, правда, желательно с пятеркой в журнале.

Сергей Карташов, преподаватель физической культуры Пермского строительного колледжа: "Аспект площадок - это фактически соприкасается с ФГОС нашего предмета, где все есть: легкая атлетика - это бег - короткие дистанции, длинные. Общая физическая подготовка - это тесты на силу, прыгучесть".

Сила, скорость, прыгучесть, но для полноценного оборонного комплекса особо важна еще и меткость. На этот раз проверяется с помощью электронной винтовки.        

Сдача нормативов сегодня организована во всех районах Перми в рамках федерального проекта «Детский спорт». Мобильные площадки обычно открываются при школах, но присоединиться может любой желающий.

Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы, координатор федерального проекта «Детский спорт» в ПФО: "Сегодня мы видим объединение преподавателей и студентов для того, чтобы тестировать нормативы комплекса ГТО, для того чтобы пройти испытания. Я думаю, это в том числе скажется и на учебе, это 100 процентов добавит понимания и преподавателям, и ребятам. Это сделает их более открытыми друг к другу».

И приобщиться к массовому движению оказывается достаточно просто, нормативы ГТО в Прикамье сдали уже более 20 тысяч человек. Для молодежи это еще один значимый плюс в портфолио при поступлении в вуз или на службе в армии. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.12.2018 в 11:11 в рубрике - Вести Пермь

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