Тяжелобольной рок-музыкант рассказал о проблеме одиноких инвалидов

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Концерт, который стал возможным благодаря силе духа одного человека, состоялся в Перми. Дал его музыкант Александр Баженов, человек, для которого любое движение причиняет мучительную боль. У Александра болезнь Бехтерева, однако недуг не помешал ему появиться на сцене. И было это совсем непросто.

- Коляску в квартире собрать невозможно. Потому что она не развернется в узких коридорах хрущевского дома.

Каждое движение - нестерпимая боль для Александра, который проводит в сидячем положении 24 часа в сутки. Настоящее испытание для всех - пересадить его в коляску и спустить с 4 этажа. Одно неверное движение и не то что о концерте, о жизни можно забыть. У подъезда - минивен, который долго не удавалось найти.

Наталья Селезнева: "Очень долго искали машину. Это единственный человек, который смог помочь на весь миллионный город".

 Тем временем на площадке вовсю идет подготовка к саунд-чеку. Сергей, тот, кто помог написать музыку и встанет сегодня за гитару, на ощупь, но уверенно подключает оборудование. И это при всего 1% зрения из ста.

Сергей Спиридонов: "Я уже дома все порепетировал, все изучил. Все автоматически".

Первый концерт спустя 5 лет, 4 из которых Александр Баженов провел дома, «запертый» болезнью Бехтерева. Волнение, конечно, есть. О самом важном рок-музыкант говорит публике не без помощи кислородной маски.

Александр Баженов: "Все мы люди независимо от возраста и здоровья. Все мы имеем право жить достойно. Особенно это чувствуют те, кто лишен многого. Я так стремился к людям, потому что в таких ситуациях не хочется быть одному. Мы люди, и мы созданы, чтобы быть все вместе".

Среди зрителей, а их немало, почти все незнакомые люди. Кто-то о концерте узнал случайно, кого-то пригласили друзья. Объединяет всех одно - любовь к музыке.

В программе концерта 12 композиций. 9 из них - авторские. Взяты они из альбома 20-летней давности, который написал сам Александр. Главная тема актуальна во все времена - про любовь.

Выступление не обошлось без оваций, выходов на «бис» и памятных фотографий с героем вечера. Каждый хотел запечатлеть в памяти по-своему историю о стойкости духа. Как признался сам Александр, этот концерт не последний.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.12.2018 в 10:46 в рубрике - Вести Пермь

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