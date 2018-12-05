В Перми распахнул свои двери Фестивальный дом

В Перми неподалеку от монумента «Героям фронта и тыла» распахнул свои двери Фестивальный дом. Здесь на двух этажах разместили самые разные интерактивные площадки для детей и взрослых: зона отдыха и зона настольных игр, «Площадь событий», здесь будут проходить выступления творческих коллективов, а также коллективные игры. Главная площадка - волшебный "Сказариум". Накануне здесь уже состоялся премьерный показ от театра «Карабаска».

Ирина Шмырина: "Знакомлюсь с новой обстановкой, с новой «Площадью событий», ее не было в прошлом году. «Театральная среда» была, игровые были. Здорово. Мне нравится. Я отдыхаю".

Зимний фестивальный дом - логическое продолжение «ЛетоПарка», который работает в теплый сезон. Так же как и летом, вход сюда совершенно бесплатный. Проработает фестивальный дом до 23 марта.