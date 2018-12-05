«Цифровая» эстафета: на юге края запустили второй мультиплекс

Двадцать цифровых каналов высокой четкости с сегодняшнего дня принимают телезрители южных районов Пермского края. Здесь торжественно включили второй мультиплекс. Это была настоящая эстафета, где представители разных районов вместо эстафетной палочки передавали друг другу телевизионный пульт.

Высота Чернушинской телебашни - 86 метров, она покрывает сигналом территорию всего района и прилегающих к ней деревень. В 2015 году здесь запустили первый передатчик мощностью 0,5 кВт и тогда же включили первый мультиплекс, сегодня пришло время запустить второй такой же мощностью. Соответственно, добавятся 10 каналов в отличном качестве.

Все происходит на новой современной телестанции в городе Чернушка. Нажатием кнопки процесс запущен, а вместе с ним цифровая эстафета. В качестве палочки, передаваемой из района в район - телевизионный пульт.

Александр Дектярев, заместитель главы Чернушинского городского поселения: "Передаем эстафету Бардымскому району".

Сергей Ибраев, глава Бардымского района: "Эстафетную палочку приняли, Бардымский район цифровое телевидение, второй мультиплекс!".

Телебашня в Барде – 247 метров. Она входит в число самых высоких в России, а мощность передатчика – 10 кВт.

Сергей Ибраев, глава Бардымского района: "Передаем нашим любимым соседям в Осинский район".

Яков Лузянин, глава Осинского муниципального района: "Спасибо, коллеги! Эстафету приняли! И мы в Осинском районе запускаем второй мультиплекс, при поддержке федеральной программы жители Осинской земли могут получать качественный цифровой сигнал - 20 каналов! Эстафетную палочку передаем в Октябрьский район!".

Георгий Поезжаев, глава Октябрьского район: "В Октябрьском районе запущен второй мультиплекс!".

Для того чтобы смотреть 20 каналов в отличном качестве, дополнительное оборудование не требуется, достаточно запустить функцию настройки каналов.

Для того чтобы "цифра" пришла в каждый дом, в регионе построены 54 радиотелевизионные станции. В конце ноября ко второму мультиплексу подключились 250 тысяч телезрителей на западе Пермского края. Сегодня отличная картинка появилась на юге.

Александр Горбунов, главный инженер филиала РТРС «Пермский КРТПЦ»: "Нам останется обеспечить вещание второго мультиплекса крупные населенные пункты - Губаха, Александровск, Кизел. До конца года 100% цифровых передатчиков Пермского края будут включены в работу".

А это значит, что теперь будет вдовое больше программ, новых лиц и интересных событий, о которых ежедневно в своем эфире рассказывают журналисты ГТРК «Пермь» - единственной местной телекомпании, вещающей в цифровом качестве.