Экс-министру Алмазу Закиеву грозит до 15 лет лишения свободы

В Ленинском районном суде Перми стартовал процесс по уголовному делу бывшего министра транспорта Пермского края. Алмаза Закиева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Наказание по этим статьям - до 15 лет лишения свободы. Предварительное слушание сегодня проходило в закрытом режиме, однако, подсудимый не стал отказываться от общения с журналистами и озвучил свою позицию в суде.

Алмаз Закиев: "Я полностью отрицаю свою вину, не признаю её, и готов в судебном заседании доказать свою невиновность. История с квартирой имеет совершенно частный характер, я собирался переехать в город Пермь, чтобы здесь нормально работать. Считаю, что всё это несправедливо, и думаю, что российское правосудие примет правильное и взвешенное решение".

Упомянутая квартира, расположенная в Тюмени, - одно из главных доказательств по делу. Под ее продажу, по версии следствия, было замаскировано получение взятки в размере почти 8,5 миллионов рублей. А само жилье министр продал по завышенной цене в 28 миллионов. Взамен Алмаз Закиев обещал помочь строительной компании в получении контракта на участие в одном из самых масштабных проектов последних лет - строительстве обхода города Чусовой ценой в два миллиарда рублей. А кроме того, участвовал в отстранении конкурентов от участия в торгах.

Дмитрий Краснопёров, прокурор: "Участникам процесса предстоит большая работа по оценке и исследованию собранных в деле доказательств. Объём уголовного дела составляет более тридцати семи томов, список лиц, свидетелей, которые подлежат вызову в судебное заседание, более сорока человек, так что будем работать".