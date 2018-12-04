Сцену-Молот зажгли безбашенностью и молодостью

Накануне в Театре-Театре завершились гастроли Центра Современной Драматургии и «Коляда-театра». Вместе они зажгли Сцену-Молот своей безбашенностью, смелостью и молодостью. Ажиотаж был вокруг каждого спектакля, неподдельные эмоции, не стихающие дискуссии. Некоторые спектакли посмотрела и съёмочная группа "Новостей культуры".