В Горьковке презентовали электронное пианино
В Пермской краевой библиотеке имени Горького сегодня презентовали электронное пианино, которое позволит отделу музыкально-нотных изданий и звукозаписей повысить качество обслуживания. Теперь читателям-специалистам, музыкантам и любителям, кто занимается аранжировкой, вопросами композиции, станет удобнее и интереснее работать с нотными изданиями. Способности нового музыкального инструмента продемонстрировали в первый же день, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, студенты и учащиеся музыкальных школ исполнили отечественные и зарубежные шедевры.
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