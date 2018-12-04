В Горьковке презентовали электронное пианино

В Пермской краевой библиотеке имени Горького сегодня презентовали электронное пианино, которое позволит отделу музыкально-нотных изданий и звукозаписей повысить качество обслуживания. Теперь читателям-специалистам, музыкантам и любителям, кто занимается аранжировкой, вопросами композиции, станет удобнее и интереснее работать с нотными изданиями. Способности нового музыкального инструмента продемонстрировали в первый же день, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, студенты и учащиеся музыкальных школ исполнили отечественные и зарубежные шедевры.