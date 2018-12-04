«СВЕЗА Уральский» подводит итоги

На градообразующем предприятии поселка Уральский – фанерном комбинате «СВЕЗА» подвели итоги уходящего года в вопросах социальной ответственности работодателя. В этом плане здесь сделано многое. Помимо комфортных условий труда и достойной заработной платы рабочих, не раз была оказана финансовая поддержка поселковой школе, а для сельской молодежи были проведены десятки культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Местный спортклуб ежедневно посещают больше сотни человек. Многие - сотрудники градообразующего предприятия «СВЕЗА Уральский», которое в некоторой степени является популяризатором здорового образа жизни.

Но, что называется, не спортом едины. СВЕЗА оказывает финансовую поддержку поселковой школе. Это подготовка к новому учебному году и помощь в организации летнего досуга для детей. А ещё для ребят проводят экскурсии на производственные площадки.

Культурная жизнь у школьников и у учителей посёлка Уральский тоже присутствует. Фанерный комбинат оплачивает проезд до места проведения мероприятия. И вот в ближайшее время рейс отправиться в Театр «У Моста», на этот раз постановок будут смотреть преподаватели.

«СВЕЗА» - мировой лидер по производству березовой фанеры. Продукция компании поставляется в 70 стран мира. «Уральский» филиал, всего их семь, производит 415 тысяч кубических метров фанерной продукции и древесных плит в год - треть от всего объёма. Во всех регионах присутствия компания использует традиционные формы благотворительности, такие как поддержка культурных, образовательных, социальных учреждений различного уровня и общественных организаций.

Татьяна Давыдова, руководитель службы по организационному развитию и персоналу ООО «СВЕЗА Уральский»: "В рамках наших социальных и благотворительных программ финансируем основное спортивное учреждение поселка Уральский «Центр развития спорта», где работают наши детские дошкольные секции и развивается наш футбольный клуб. Оказываем поддержку обществу инвалидов, ветеранам, образовательным учреждениям, участвуем в ремонте дорог".

Предприятие открыто для любых инициатив, готово поддержать начинания, особенно те, что идут на пользу людям.