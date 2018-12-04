В стиле конструктивизма
В Центральном выставочном зале прошло закрытие осеннего сезона и завершения выставки «Маяковский-Родченко. РЕКЛАМ-КОНСТРУКТОР». В программе значился показ авторских капсульных коллекций от семи ведущих пермских дизайнеров, "Маяковский в рэпе", концерт легендарной пермской рок-группы «Танцы на траве».
Маяковский в рэпе - Маяковский на одежде. Вдохновившись поэзией известного поэта-футуриста, пермский музыкант Сега Павлецов наложил его стихотворения на бит, а дизайнеры перенесли строки на одежду, создав коллекции в стиле конструктивизма.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
МВД: иномарка вспыхнула из-за замыкания проводки
«Золотая» чусовлянка: Татьяна Иванова снова первая
В Перми вынесены приговоры «банде обналичников»
На Чемпионате и первенстве Европы по сетокан-каратэ отличились пермяки
Пермь. Вести Спорт 03.12.2018
Пермь. Новости культуры 03.12.2018
В Перми после лобового столкновения сгорела иномарка
Пермскому краю нужны новые больницы
Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца останется в Перми
Горнолыжный сезон открыт - снега хватит всем
Добавить комментарий: