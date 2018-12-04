В Центральном выставочном зале прошло закрытие осеннего сезона и завершения выставки «Маяковский-Родченко. РЕКЛАМ-КОНСТРУКТОР». В программе значился показ авторских капсульных коллекций от семи ведущих пермских дизайнеров, "Маяковский в рэпе", концерт легендарной пермской рок-группы «Танцы на траве».

Маяковский в рэпе - Маяковский на одежде. Вдохновившись поэзией известного поэта-футуриста, пермский музыкант Сега Павлецов наложил его стихотворения на бит, а дизайнеры перенесли строки на одежду, создав коллекции в стиле конструктивизма.