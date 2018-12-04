МВД: иномарка вспыхнула из-за замыкания проводки
Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю дала официальное уточнение информации о возгорании иномарки на улице Ленина в Перми. Ранее в социальных сетях очевидцы писали о том, что машина вспыхнула в результате лобового ДТП с участием второй машины. Полицейские эти данные опровергают.
Как нам сообщила Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, "34-летняя женщина за рулем "Хендай Солярис" двигалась по ул. Ленина в сторону ЦУМа. Напротив дома 96 водитель заметила из-под капота пламя, остановилась и начала тушить. Никаких столкновений и ДТП до момента возгорания не было. Предварительно установлено, что пожар начался из-за замыкания электропроводки. Пострадавших нет, в настоящий момент проводится проверка".
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