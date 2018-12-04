«Золотая» чусовлянка: Татьяна Иванова снова первая

Чусовлянка Татьяна Иванова стала победителем этапа Кубка Мира по санному спорту в Канаде. Вместе с Семеном Павличенко и двойкой Всеволод Кашкин-Константин Коршунов наша спортсменка завоевала золотую медаль в первой командной гонке сезона. Россия показала время 2 минуты 4,124 секунды.