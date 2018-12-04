В Перми вынесены приговоры «банде обналичников»

В Ленинском районном суде Перми вынесены приговоры по делу "банды обналичников". Это была одна из самых преступных афер в истории Прикамья. По информации издания "Коммерсант", всего за год группа вывела в теневой сектор экономики более одного миллиарда рублей. Это деньги компаний и предпринимателей, которые таким образом пытались избежать уплаты налогов. В свой карман дельцы положили порядка 30 миллионов. Всего на скамье подсудимых оказалось 13 человек, 11 мужчин и 2 женщины. Трое организаторов преступной схемы с использованием фирм-однодневок получили сроки от 9,5 до 10,5 лет колонии строгого режима, а также крупные штрафы. Восемь мужчин в зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности осуждены на срок от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще двое соучастников - женщины приговорены к 4,5 годам условно.