На Чемпионате и первенстве Европы по сетокан-каратэ отличились пермяки

6 медалей пермяков на Чемпионате и первенстве Европы по сетокан-каратэ в Сербии помогли национальной сборной занять первое общекомандное место. По возвращению на родину спортсмены получили благодарственные письма Минспорта России.

Пермяки Максим Вотяков, Даниил Субботин, Евгений Ханецкий, Максим Габов и Александр Бахтин на Чемпионате и Первенстве Европы по сётокан каратэ-до в Сербии завоевали четыре золотых и две бронзовые награды. Вклад воспитанников пермской СДЮСШОР по каратэ помог сборной России в итоге одержать победу в командном зачёте. Благодарственные письма спортсменам вручил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов.

Владимир Епанов, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Тысяча мальчишек и девчонок, которые будут на вас равняться, и вы будете для них примером. Ставьте ещё перед собой высокие цели, стремитесь к ним. Мы чем сможем, поможем".

6 медалей пермяков, для сравнения, это результат целой сборной Англии. Даниил Субботин в Сербии завоевал 2 золота в командных ката и бронзу в личном. Он, кстати, единственный в России обладатель титула Чемпиона мира по версии сётокан каратэ-до. А возраст - 20 лет - позволяет одновременно выступать во взрослой и юношеской категории.

Даниил Субботин, чемпион Европы, МСМК: "Главной сложностью является большая нагрузка. У меня было 4 категории, это буквально 8 выходов, это достаточно трудно. Свои плюсы - это возможность занять, больше выиграть, занять какие-то места".

Титулованные сборники - воспитанники пермской СДЮСШОР каратэ - после интенсива с наставником сами превращаются в тренеров. В августе будущего года школа отметит четвертьвековой юбилей. Сегодня лучшее из культурного наследия востока здесь постигают 440 юных пермяков.

Григорий Корчагин, директор СДЮСШОР по каратэ города Перми: "Считается учреждение тогда школой, когда твои ученики становятся тренерами-преподавателями".

Последовательный результат на трех и более Чемпионатах Европы или мира поднимает ведущих спортсменов на высшую ступень в иерархии званий. Таких в Перми совсем скоро станет на 3 человека больше.

Победное трио пермских катистов - Субботин, Вотяков, Ханецкий - на Чемпионате Европы назвали ещё и самым атлетичным. Сомневаться в этом не приходится. Сейчас готовятся документы на присвоение спортсменам заслуженных мастеров спорта.