Пермь. Вести Спорт 03.12.2018
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- Чусовлянка Татьяна Иванова стала победителем этапа Кубка Мира по санному спорту в Канаде.
- Прикамцы завоевали 9 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые на Чемпионате России по спортивным танцам на колясках в Санкт-Петербурге.
- Сильнейшие боксеры Пермского края и Удмуртии собрались в СК "Прикамье" на седьмой краевой кубок среди юношей памяти братьев Михайловых.
- 6 медалей пермяков на Чемпионате и первенстве Европы по сетокан-каратэ в Сербии помогли национальной сборной занять первое общекомандное место.
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