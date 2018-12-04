Пермь. Вести Спорт 03.12.2018

Темы выпуска:

- Чусовлянка Татьяна Иванова стала победителем этапа Кубка Мира по санному спорту в Канаде.

- Прикамцы завоевали 9 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые на Чемпионате России по спортивным танцам на колясках в Санкт-Петербурге.

- Сильнейшие боксеры Пермского края и Удмуртии собрались в СК "Прикамье" на седьмой краевой кубок среди юношей памяти братьев Михайловых.

- 6 медалей пермяков на Чемпионате и первенстве Европы по сетокан-каратэ в Сербии помогли национальной сборной занять первое общекомандное место.